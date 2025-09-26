Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kınık İlçe Başkanlığı’nda yeni dönem resmen başladı. İlçe örgütünün geleceğini belirleyecek kongrede delegeler, bugün saat 11.00’de sandık başına gitti. Merakla beklenen kongre, yoğun katılımla gerçekleşti ve gün sonunda tamamlandı.

TEK ADAY İLE GİRİLEN YARIŞIN SONUCU BELLİ OLDU

Yapılan seçimlerde delegelerin tercihi Erdal Merdim oldu. Kullanılan oyların çoğunluğunu alarak ilçe başkanı seçilen Merdim, CHP Kınık teşkilatında yeni bir dönemin kapısını araladı.

DELEGELERİN DESTEĞİNİ ALDI

Delegelerin desteğini alarak göreve gelen Merdim, önümüzdeki süreçte Kınık’ta CHP’nin çalışmalarına yön verecek.

Öte yandan Merdim'in yönetim listesi şu şekilde;