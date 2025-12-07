Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen ve bir cezaevi nakil aracının devrilmesiyle sonuçlanan trafik kazasında yaralanan dokuz (9) kişi, kapsamlı bir tedavi sürecine alındı. İlk müdahaleleri Zara Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralılar, daha sonra ileri tetkik ve tedavi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali Yılmaz Şimşek'ten yaralılara geçmiş olsun dileği

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, üzücü hadisenin hemen ardından her iki hastaneyi de ziyaret ederek tedavileri devam eden vatandaşların durumlarını yakından inceledi. Vali Şimşek, hastanelerde titizlikle sürdürülen tedavi süreçleri ve yaralıların genel sağlık durumları hakkında bizzat doktorlardan detaylı bilgiler aldı.

Sağlık durumları hakkında kapsamlı bilgilendirme

Yaralılarla tek tek ilgilenen ve onlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Şimşek, kaza mağdurlarının moralini yükseltmeye yönelik hassasiyet gösterdi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetle takip edildiği ve gerekli tüm tetkik ile muayenelerin büyük bir özenle devam ettirildiği belirtildi.

Sürecin takibi ve titizlik vurgusu

Vali Yılmaz Şimşek, bu zorlu sürecin başından itibaren yetkili birimlerce yakından takip edildiğini ve yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Hastane yönetimleri ve sağlık personeli, Vali Şimşek'e süreçle ilgili düzenli olarak bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini aktardı.