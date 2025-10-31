Tarıkdaroğlu, Buca ilçesinde yaşayan şehidin annesi Ceylan ve babası Tahsin Taşar’ın evine giderek aileyle bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında şehidin babası Tahsin Taşar’a Türk bayrağı, annesi Ceylan Taşar’a ise Kur’an-ı Kerim hediye etti. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi.

“Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır”

Ziyarette konuşan Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, devletin şehit ve gazi ailelerinin daima yanında olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen “Terörsüz Türkiye” vizyonuna dikkat çeken Tarıkdaroğlu, şunları söyledi:

“Maalesef terör, Türkiye'nin ayağına 40 yıldır vurulmuş bir prangaydı. Terörsüz Türkiye süreci adım adım kararlı şekilde devam ediyor. İnşallah bundan sonra analarımız ağlamayacak ve hiçbir eve ateş düşmeyecek. Şehit ailelerimiz bizim her daim başımızın tacıdır.”

“Devletimiz yanımızda oldu”

Şehit babası Tahsin Taşar ise oğlunun vefatından sonra devletin tüm kademelerinde görev yapan yöneticilerin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirtti.

Taşar, “Gençler işsiz, çocuklar yetim kalmasın. Biz de Türkiye güllük gülistanlık içinde yaşasın istiyoruz. Kan dökülmesini istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette protokol de yer aldı

Buca Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş’in de katıldığı ziyarette, şehit ailesine destek mesajları verildi.

Şehit Mesut Taşar kimdir?

Evli ve dört çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar (36), 29 Aralık 2022 tarihinde Iğdır’da zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından GATA’ya sevk edilen Taşar, 21 Şubat 2023’te şehit olmuştu. Cenazesi İzmir Kadifekale Şehitliği’ne defnedilmişti.