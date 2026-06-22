Son Mühür/ Emine Kulak- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Mutlak Butlan kararı sonrası göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, CHP Konak İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Güç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Ofis tuttuk. 3,4 gün içinde geçmiş oluruz”

Atanan Utku Gümrükçü’nün İl Binası’nı devraldıktan sonra yeni bir ofise ihtiyaç duydukları için yeni bir yer tuttuklarını söyleyen Güç, “İl binamızda o gece kadınlar ve gençler vardı. Çağrı yapınca toplanıldı. Arbededen sonra ne yapalım diye düşündük. Biz arkadaşlarımızla birlikte Konak İlçe’ye yürüyelim dedik. Bir ilçe binasında toplanamayız. Biz her gün butlancılarla, sokak ağzıyla sürtüşmeye gidilmesi, süreç içinde bize zarar verdiğini düşünüyorum. Biz bu şekilde ilerlesin istemiyoruz. Sokakta siyaset yapmak istiyoruz. 1 aydır binaya tıkanmış durumdayız. Bunlarla uğraşmaktan ne yapacağımız hakkında döngüye girdik. Toplanıp binaya girip, arkadaşlarımızın zarar görmesini istemiyoruz. Polisin de korumadığı bir alan orası. O yüzden kendi il binamızda iletişim sürecimizi yöneteceğimiz ofis tuttuk. 3,4 gün içinde geçmiş oluruz. Özgür Özel ile de program hazırladık. Seçilmiş il binası neredeyse, il binası orasıdır. Program yapıyoruz, bilgilendireceğiz” dedi.

“Ben de çık git dedim. Arkadaş nasıl anladıysa”

Gümrükçü gözü dönmüş şekilde üzerimize geldi diyen Güç, “ Çok küfür edilecek şey vardır. Biz ahlaklı, vatansever insanlarız. Biz o insanların gözlerindeki nefreti gördük. Kadınları geri çekmeye çalıştık, engelleyemediğimiz, yaralanan arkadaşlarımız oldu. Butlan temsilcisi kişi gözü dönmüş şekilde üzerimize geliyordu. Ben de çık git dedim. Arkadaş nasıl anladıysa… Oradaki durumda farklı reaksiyonlarda verilebilirdi” dedi.

“O gözlerdeki vahşeti gördük”

Vandallık polemiği hakkında konuşan Güç, “Dün gençlik kollarımız ve kadınlarımız ‘arkadaşlarda kesici aletler ve silahlar var’ dedi. Nasıl insanlar olduğunu bilmediğimiz insanlardı. Arkadaşları tanımıyorduk. Farklı farklı gruplar geldi. Biz o yüzden daha sakin davranmaya, birebir diyaloğa girmemeye çalıştık. Binaların önemi yok. Ben çağrı yapsam 5 bin kişi ile oraya giderim. Ben siyaset yapamadıktan sonra, kadınları savunmadıktan sonra butlancılarla mı uğraşacağım? Arkadaşlar sosyal medyadan vandallık diye paylaşım yaptı. Vandallık kırıp döken insanlar. O kelimeleri kullanmanın nedeni vardı. O gözlerdeki vahşeti gördük, dikkatli davranmaya çalıştık” dedi.

“Gece vakti farklı insanlar gezer. Orada vandallık yapan biz değildik”

Atanan İl Başkanı Utku Gümrükçü ve arkadaşlarının yönetimi devralması için dün gece İl Binası’na gelmişti. Güç, gece vakti gelmelerinin bir sebebi var diyerek, “Gece vakit gelmelerin bir sebebi var. Gece vakti farklı insanlar gezer. Orada vandallık yapan biz değildik. İl başkanı olarak atanan butlancı… Konak meclis üyemizin kolu kıpkırmızı oldu. Hırs çok tehlikelidir. Hırsa gerek yoktur. Bizim amacımız iktidar olmaktır. Butlancılarla uğraşacak değiliz. 3, 5 tane koltuk sevdalısı insanlar… Benim orada arkadaşlarımı tehlikeye atacak değilim. Sokakta halkımızla birlikte siyaset yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.