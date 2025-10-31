2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, antrenman çalışmalarını yürüttüğü tesisi değiştirdi. Kırmızı-lacivertli ekip, akademi takımları için tasarlanan Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde 2023-24 sezonundan bu yana hem idman yapıyor hem de resmi maçlarını oynuyordu. Ancak tesisin Futbol Federasyonu’na satış gündemine girmesiyle birlikte kulüp, antrenmanları yeniden Selçuk’taki İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde yapmaya başladı.

A takım çalışmalarını Selçuk’ta sürdürüyor

Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, A takım bir süredir tüm antrenmanlarını Selçuk’ta gerçekleştiriyor. Altınordu Futbol Okulu Turnuvası da son olarak İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde tamamlandı.

Tesisler 3. Lig temsilcisiyle ortak kullanılıyor

İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde toplam 7 saha bulunuyor. Sezon başında tesisi kiralayan 3. Lig ekiplerinden Söke 1970’in de çalışmalarını aynı sahalarda sürdürdüğü bildirildi.

Bilal Demirağ, Milli Takım nedeniyle Karaman FK maçında yok

Öte yandan Altınordu, pazar günü deplasmanda Karaman FK ile karşılaşacak. Takımın stoperi Bilal Demirağ, U17 Milli Takımı’na davet edilmesi nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.