Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nde aylardır süren maaş krizi, sendikalar arasındaki gerginliği tırmandırdı. Belediye’ye bağlı Personel A.Ş. ve Kent A.Ş. çalışanları arasında yaşanan sendikal çekişme, iddialara göre artık tehdit boyutuna ulaştı. Taraflar arasındaki tansiyonun yükselmesi üzerine olay polise taşındı.

Geçtiğimiz aylarda Genel-İş Sendikası öncülüğünde gerçekleştirilen iş bırakma eylemlerinin ardından, bir üyenin istifa ederek Belediye-İş Sendikası’na geçmesiyle başlayan gerilim giderek büyüdü. Bu gelişme üzerine Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin İzmir’e gelerek Karşıyaka’da örgütlenme çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Ancak iddiaya göre, örgütlenme çalışmaları sırasında iki sendikanın üyeleri arasında dün akşam saatlerinde bir kafede gerginlik yaşandı. Olayı yaşayan Belediye-İş Örgütlenme Sorumlusu, bazı Genel-İş üyelerinin kendisine tehditlerde bulunduğunu belirtti.

"DAĞA KALDIRACAKLARMIŞ, GİDELİM"

Olayı yaşayan Örgütlenme sorumlusunun verdiği bilgiye göre, “Biz sendikamız için örgütlenme yapıyoruz ama iş yerlerine girmiyoruz. İş saatlerini engellemeyecek şekilde örgütlenme yapılır. İş saati sonrasında da arkadaşlarımızla otururuz. Konuşuruz. Yine bir toplanma esnasında dün bir cafede otururken genel işten 10, 15 kişi yanıma geldi. seni burada barındırmayız, oturtmayız gibi ifadeler kullandı. Seni dağa kaldırırız dediler. Bunu yaparız dediler. Hangi dağa kaldıracaksanız gidelim. Bu yaşanan olaydan Sonra direkt gittim karakola şikayette bulundum. Kamera kayıtlarının da alınmasını istedim. Şuanda Karşıyaka’da oturuyorum, etrafımdalar”” dedi. Bizim belediye iş olarak örgütlenmemiz iyi gidiyor. Üyelerimiz bu tavırlara olan üsluba kızgınlar. Sendikaya üye olmak samimiyetle olur. Onları samimice ikna etmek yerine tehditle ikna etmeye çalışıyorlar. Kamera kayıtlarının da alınmasını istedim. Şuanda Karşıyaka’da oturuyorum, etrafımdalar” dedi.