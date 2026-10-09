Dün gece saatlerinde acı haber Manisa'nın Kula ilçesinden geldi. Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184 Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebep Metin Balcı ve ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evi adeta küle çevirdi. Evin ikinci katı kısa sürede alevlere teslim olurken, Balcı ve aile üyeleri hızla sokağa çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevleri izlerken fenalaştı

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken yanan evini izleyen Metin Balcı, fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü

Ekiplerin müdahelesi sonucunda yangının çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldüğü öğrenildi. 2. katın büyük oranda hasar aldığı yangında alt kat da zarar görürken, bölgeye gelen Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.