Son Mühür / AK Parti’nin Manisa’da düzenlediği Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, fon iddiaları üzerinden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. “Hakkındaki dedikodularla hareket edecek olsak Özgür Özel ve arkadaşları Manisa’da duramaz! diyen İnan, ekonomiden İzmir Büyükşehir Belediyesine ve Cemil Tugay’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti tarafından Manisa’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Fon iddiaları üzerinden Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel’e yüklendi. İnan, iddiaların üzerine kararlılıkla gideceklerini belirterek, sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Süreç kapsamında denetim mekanizmalarının harekete geçtiğini, gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla kanun teklifi sunduklarını ifade eden İnan, “Biz bu fon şeytanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu konuda sorumlu olan kim varsa sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Mücadele edenlerin hedef alındığını savunan İnan, geçmişte FETÖ ile mücadele sırasında da benzer durumlarla karşılaştıklarını öne sürdü. Vatandaşın parasına el uzatanların cezalandırılması gerektiğini söyleyen İnan, herhangi bir belge ve dekont olmadan insanlara suç isnat edilmesinin de yanlış olduğunu vurguladı.

Özgür Özel’e Manisa’dan seslendi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e Manisa’dan seslenen İnan, siyasi tartışmaların dedikodularla değil, somut belgelerle yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Özel’in elinde belge bulunması durumunda yargıya başvurması gerektiğini belirten İnan, “Öyle bir zamanlar FETÖ’cülerin ellerine tutuşturdukları notları okuduğun gibi burada diğer şebekelerin ellerinize tutuşturduğu notları okumayın. Elinizde bir belge varsa bir doküman varsa yargı oradadır, Yargıya gidin, belgelerinizi, şikayetlerinizi Yargıya verin ifadelerini kullandı. Özel’in dedikodular üzerinden hareket etmesi halinde zarar göreceğini söyleyen İnan, “Sayın Özgür Özel hakkındaki dedikodularla hareket edecek olsak bakın biz bunları söylesek Sayın Özgür Özel ve arkadaşları Manisa’da duramaz!” dedi. İnan, konuşmasında ekonomiye de değinen İnan, vatandaşların kendilerine ilettiği sorunların başında ekonomik sıkıntıların geldiğini belirtti. Enflasyonla mücadele, alım gücünün artırılması ve refah seviyesinin yükseltilmesinin öncelikleri olduğunu söyleyen İnan, AK Parti’nin kaynağı belli olmayan popülist vaatlerle hareket etmediğini ve etmeyeceğini ifade etti. Vatandaşların taleplerini hükümet politikalarına yansıtmaya devam edeceklerini belirterek, ekonomik sıkıntıların azaltılması için çalışmaların sürdüğünüde söyledi.

İzmir için hizmet mesajı verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İnan, Son Mühür muhabirinin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından İzmirde nasıl bir yol izleneceğine yönelik sorusunu yanıtladı. İzmir ile Manisa’nın komşu şehirler olduğunu hatırlatan İnan, İzmirin Türkiye’nin batıya açılan kapısı ve önemli bir liman kenti olduğunu söyledi. AK Parti’nin uzun yıllardır İzmir’e hizmet etme hedefini dile getirdiğini belirten İnan, “25 sene boyunca bizler İzmir’e hizmet etme sevdamızı, heyecanımızı hep ilan ettik, paylaştık. Şimdi o fırsatı inşallah yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir’e hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde İzmir’e yönelik projelere ağırlık vereceklerini ifade eden İnan, kentin kronikleşmiş sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını ve yapılacak çalışmaların tüm Ege Bölgesi’ne olumlu yansıyacağını dillendirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da Manisa’dan seslenen İnan, “Burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da Manisa’dan hoş geldiniz demek istiyorum, İnşallah projelerimizle beraber değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı. İzmir’de yaklaşık 1 milyon AK Parti seçmeninin bulunduğunu belirten İnan, geçmişte bu seçmenlerin taleplerinin yeterince dikkate alınmadığını iddia etti. Yeni dönemde İzmir’de yaşayan herkesin görüş ve önerilerinin yönetim anlayışında yer bulması gerektiğini söyleyen İnan, şehrin sorunlarının çözümü ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi için çalışacaklarını söyledi.