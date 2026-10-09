Son Mühür / Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi’nde kuru üzüm üreticilerinin yaşadığı sorunları değerlendiren Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Son Mühür mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu.

Yeni Parti Şehzadeler ilçe başkanı Mert Özkösemen ile birlikte taziye için geldiği Hacıhaliller mahallesi bölgesinde karşılaştığı üzüm yüklü bir tır üzerinden üreticinin yaşadığı mağduriyeti anlatan Bakırlıoğlu, kuru üzümün işletmeye gitmesi gerekirken yeniden üreticinin evine geri döndürüldünü belirtti. Geçen yıl natürel organik kuru üzümünü 130 liradan satan üreticinin bu yıl büyük bir fiyat kaybıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Bakırlıoğlu, işletmeyle 65 lira üzerinden anlaşan üreticiye ürün teslim edildikten sonra 50 lira fiyat teklif edildiğini, bunun üzerine üreticinin kuru üzümünü geri götürdüğünü anlattı. Manisa’da benzer olayların sık yaşandığını vurgulayan Bakırlıoğlu, geçen yıl 120-130 lira seviyelerinde satılan kuru üzümün bu yıl 55-65 lira aralığında alıcı bulduğunu söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisine götürülen kuru üzümlerin önemli bir bölümünün de geri gönderildiğini öne süren Bakırlıoğlu, üreticinin ürününü satmakta büyük güçlük çektiğini belirti.

Çiftçinin yaşadığı ekonomik sıkıntının boyutlarına da dikkat çeken Bakırlıoğlu, bazı üreticilerin işçi borçlarını ödeyebilmek için traktörlerini değerinin çok altında satmak zorunda kaldığını dile getirdi. Değeri 800-900 bin lira olan traktörlerin 550-600 bin liraya satılmaya çalışıldığını buna rağmen alıcı bulmakta zorlanıldığını ifade etti. Kuru üzümde yaşanan krizin yanısıra zeytin hasadında da ciddi sorunlar bulunduğunu söyleyen Bakırlıoğlu Akhisar’da bazı üreticilerin zeytin toplamayı bıraktığını kaydetti.

İktidara Faizsiz Yapılandırma Çağrısında bulundu

Tarım üreticilerin önümüzdeki günlerde Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının ödeme dönemiyle karşı karşıya kalacağını, ekim ve kasım aylarında tarım sigortası ödemelerinin de gündeme geleceğini belirten Bakırlıoğlu, yetkililere, iktidar milletvekillerine ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu. Ürününü satamayan ve borçlarını ödemekte zorlanan çiftçilerin daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakırlıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarının faizsiz yapılandırılmasını, tarım sigortası ödemelerinde indirime gidilmesini istedi. Manisa’da kuru üzüm üreticisinin yaşadığı sıkıntıların zeytin üreticisini de etkilediğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Üreticinin içinde bulunduğu tablonun giderek ağırlaştığını ifade eden Bakırlıoğlu, devletin zor günlerinde çiftçinin yanında olması gerektiğini dile getirdi.