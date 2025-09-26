Son Mühür- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, son dönemde bazı basın ve sosyal medya organlarında hızla yayılan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altından ayrılarak Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) saflarına katılacağı yönündeki iddialara sert bir yanıt verdi. Başkan Çiçek, yaptığı yazılı açıklamayla bu söylentilerin tamamının asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını belirtti.

"Seçimi gölgede bırakma derdi" taşıyan söylemler

Ortaya atılan iddiaların zamanlamasına dikkat çeken Başkan Çiçek, bu tür haberlerin ardında siyasi manipülasyon amacı bulunduğunu vurguladı. Çiçek, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında parti değiştireceğime dair haberler yer almaktadır. Yapılan haberler kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep vermiştir. İlçe seçimi öncesinde ortaya atılan bu iddialar tamamen asılsızdır," ifadelerini kullandı.

Başkan Çiçek, bu söylemlerin kaynağını işaret ederek, "Seçime gölge düşürmek adına bazı kesimler tarafından yapılan bu söylemler gerçek dışıdır. Bu tür iddialar, halkımızın iradesiyle göreve gelmiş bir belediye başkanını yıpratma ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır," dedi.

"Çalışmalarımıza devam edeceğiz" mesajı

Başkan Çiçek, Menderes halkına seslenerek bu tür dedikodulara itibar etmemeleri çağrısında bulundu. Siyasi kariyerinin ve hizmet odağının net olduğunu vurgulayan Çiçek, "Hemşehrilerimizin bu tür dedikodulara kulak asmamasını özellikle ifade etmek istiyorum. Siyasi manipülasyonlara kulak asmadan Menderes ve Menderesli hemşehrilerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtiyor, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum," diyerek mevcut görevine ve partisinin ilkelerine bağlılığını teyit etti.