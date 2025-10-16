ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşme öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesine imza attı. Görüşmenin ardından Trump, değerlendirmelerde bulundu. Bu değerlendirmeyi, CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy aktardı.

"Verimli bir görüşme oldu!"

Görüşmenin iyi geçtiğinin altını çizen Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığım telefon görüşmesini az önce tamamladım ve oldukça verimli bir görüşme oldu. Başkan Putin, Orta Doğu’da barışın sağlanması gibi yüzyıllardır hayal edilen bir başarıya imza attığımız için hem beni hem de Amerika Birleşik Devletleri’ni tebrik etti.

Ben de Orta Doğu’daki bu başarının, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirme yönündeki müzakerelerimize yardımcı olacağına inanıyorum. Başkan Putin, First Lady Melania’ya çocuklarla ilgili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Bu konudaki takdirini dile getirdi ve bunun devam edeceğini söyledi." dedi.

"Büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum!"

Uzun bir görüşme olduğunu söyleyen Trump, "Ayrıca Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticareti, Ukrayna’daki savaş sona erdiğinde nasıl geliştirebileceğimizi de uzun süre konuştuk. Görüşmenin sonunda, önümüzdeki hafta üst düzey danışmanlarımızın bir araya gelmesi konusunda mutabakata vardık. Amerika Birleşik Devletleri adına ilk toplantılara Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık edecek; beraberinde daha sonra belirlenecek çeşitli isimler de yer alacak. Toplantı yeri henüz netleşmedi.

Başkan Putin ve ben, ardından Macaristan’ın Budapeşte kentinde üzerinde mutabık kalınacak bir yerde buluşarak Rusya ile Ukrayna arasındaki bu “şan­sız” savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi ele alacağız. Yarın Başkan Zelenskiy ile Oval Ofis’te görüşeceğim; Başkan Putin ile yaptığım konuşmayı ve çok daha fazlasını kendisiyle değerlendireceğiz. Bugünkü telefon görüşmemizle büyük ilerleme kaydedildiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.