ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Görüşme öncesinde Trump’ın bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağı bildirildi. Washington kulisleri, iki temas arasında “barış diplomasisi” trafiğinin hız kazandığını konuşuyor.

Putin görüşmesi öncesi sessizlik

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump’ın Zelenskiy görüşmesi öncesi Putin’le telefonla temasa geçeceği iddia edildi. Beyaz Saray’dan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaynaklar, görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermekten kaçınırken, Trump’ın “iki ülke arasında gerilimi düşürmeyi” hedeflediği öne sürüldü.

Görüşme gündeminde Tomahawk füzeleri var

ABD basınına göre, Trump ve Zelenskiy’nin yarınki Beyaz Saray görüşmesinde, ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk uzun menzilli seyir füzelerini satma olasılığı masaya yatırılacak. Washington Post ve Politico’nun diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, bu silah satışının yalnızca Ukrayna’nın savunma kapasitesini değil, aynı zamanda Rusya ile yürütülen olası barış görüşmelerini de etkileyeceği değerlendiriliyor.

Trump’tan “Tomahawk kozuyla” barış stratejisi

İddiaya göre Trump, Putin’le yapacağı telefon görüşmesinde Tomahawk füzelerini müzakere unsuru olarak gündeme getirebilir. Bazı yorumculara göre ABD Başkanı, Ukrayna’ya yapılacak olası silah satışını Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini başlatmak için bir baskı unsuru olarak kullanmayı planlıyor. ABD’li diplomasi uzmanları, Trump’ın bu hamlesinin “zorlayıcı barış stratejisi” olarak nitelendirilebileceğini belirtiyor.

Beyaz Saray temkinli, Kremlin sessiz

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın Putin veya Zelenskiy ile yapacağı görüşmelere dair herhangi bir resmi program paylaşmadı. Kremlin kaynakları da görüşme iddialarına ilişkin sessizliğini koruyor. Ancak Moskova’ya yakın diplomatik çevreler, Washington’un “silah üzerinden diplomasi yürütme” stratejisine mesafeli yaklaşıldığını belirtiyor.