Son Mühür- Tarım sektörünün önemli kurumlarından biri olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), hayvancılık faaliyetlerini desteklemek için yeni bir ihaleye çıkıyor.

Kurum, 2026 yılı çalışmaları çerçevesinde çatısı altındaki işletmelerin ihtiyacı olan "2 Kısım Sperma Alımı" için süreç başlattı.

Ürünlerin teslimi ilgili Tarım İşletmesi Müdürlüklerine yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alımı yapılacak ürünlerin teknik özellikleri ve teslimat koşulları, TİGEM tarafından hazırlanan listelerde detaylıca belirtildi.

Söz konusu ürünlerin teslimi, sözleşmenin imzalanmasının sonrasında belirlenen takvim doğrultusunda ilgili Tarım İşletmesi Müdürlüklerine yapılacak.

İhale nerede ve ne zaman?

İhale, TİGEM Genel Müdürlüğü’nün Ankara Çankaya’daki merkezinde yapılacak. İlgili firmaların ya da temsilcilerinin katılabileceği değerlendirme oturumu, 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 14:30’da başlayacak.

Dikkat etmeleri gereken hususlar bulunuyor

İhaleye katılmak isteyen firmalar için dikkat etmeleri gereken şu detaylar yer alıyor:

Dijital başvuru zorunluluğu: İhale dokümanı EKAP üstünden ücretsiz incelenebiliyor. Ancak ihaleye teklif verecek firmaların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden dokümanı indirmeleri zorunlu tutuluyor.

Teklif gönderimi: Hazırlanan teklifler, yine e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP sistemi üzerinden kuruma gönderilecek.

Geçici teminat: İsteklilerin, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü oranında kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekiyor.

TİGEM, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi kapsamında bu ihaleyi yapıp yapmamakta ya da idarenin çıkarlarını koruyarak uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğunu da hatırlattı.