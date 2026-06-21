Son Mühür- 2026 FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin karşısında maçı 3-2 kazanarak başkentten galibiyetle ayrılmayı başardı. Maç boyunca tribünlerin heyecanı bir an olsun dinmedi.

Çin adeta direndi

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Türkiye oldu. Vargas'ın hücumdaki gücüyle skor avantajını elinde tutan ekibimiz, ilk seti 25-21 hanesine yazdırarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete de iyi başlayan milli takım 16-10 ile farkı açsa da, Çin'in oyuna ortak oldu. Oyunun son bölümünde kritik hatalar yapınca rakip seti 28-26 kazandı ve maçı 1-1'e getirdi.

Tie-Break'te zafer bizim

Üçüncü sete istediği başlangıcı yapamayan millilerimiz 9-3 geriye düştü. Melissa Vargas liderliğinde farkı 2 sayıya kadar indirsek de Çin, savunmadaki başarısıyla seti 25-23 aldı ve maçta 2-1 üstünlük sağladı.

Üçüncü sete istediği başlangıcı yapamayan millilerimiz 9-3 geriye düştü. Melissa Vargas liderliğinde farkı 2 sayıya kadar indirsek de Çin, savunmadaki başarısıyla seti 25-23 aldı ve maçta 2-1 üstünlük sağladı.

Dördüncü set, adeta Türkiye'nin üstün performansına sahne oldu. Hücumda vites artıran, savunmada hata yapmayan ay-yıldızlılar, 25-16 ile maçı final setine taşıdı: 2-2.

Finalde gülen taraf Türkiye oldu

Final setinde tempoyu bir an olsun düşürmeyen millilerimiz, taraftarın da desteğiyle 15-12 kazandı ve Ankara etabını galibiyetle tamamladı.

Bu sonuçla millilerimiz, Ankara'da oynadığı bütün maçları kazandı. Daha önce Belçika'yı 3-0, Fransa'yı 3-0 ve Almanya'yı 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmüştü.

Maçın detayları

Salon: Ankara

Hakemler: Sinisa Ovuka, Michail Koutsoulas

Türkiye: B. Buse Özden, Melissa Vargas, İkin Aydın, S. Jack-Kısal, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Eylül Akarçeşme Yatgın, Defne Başyolcu, Saliha Şahin.

Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, A. Wang, Zhang, M. Wang, Gong, Y. Wang, Dong, Xie, Ni, Yang, Chen.

Setler: 25-21, 26-28, 23-25, 25-16, 15-12

Süre: 157 dakika