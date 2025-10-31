Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecanı artıracak 11. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakem triolarını kamuoyuna duyurdu. Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ile Yeni Malatyaspor arasındaki zorlu mücadelenin yönetim kadrosu resmen açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli 90 dakikada adil bir yönetim sergilemek üzere deneyimli isimler görevlendirildi.

Mersin’deki zorlu sınav İzmir Bölgesi’nden

2 Kasım Pazar günü, Mersin Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını yönetecek isim İzmir Bölgesi Klasman Hakemi Muhammet Alperen Çopur oldu. Genç yaşına rağmen kritik maçlarda tecrübe kazanan Çopur, bu zorlu mücadelede vereceği kararlarla maçın kaderinde önemli bir rol oynayacak. Ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren bu müsabakada, Çopur’un göstereceği performans, futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilecek.

Maçın yan hakemlik pozisyonlarında ise tecrübeli yardımcılar görev yapacak. Çopur’un birinci yardımcılığını Balıkesir Bölgesi Klasman Hakemi Volkan Esen üstlenirken, ikinci yardımcı hakem olarak Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Mert Altan Çakır sahada yer alacak. Bu üçlü, özellikle ofsayt ve taç kararlarında hatasız bir yönetim sergilemek için uyum içinde çalışacak.

Dördüncü hakem ve başlama saati

Karşılaşmanın saha kenarında yaşanabilecek teknik ve idari konuları takip etmek ve gerektiğinde orta hakeme destek olmak üzere dördüncü hakem olarak Hatay Bölgesi Klasman Hakemi Kadir Demir atandı. Dördüncü hakem, aynı zamanda teknik direktör ve yedek kulübeleri arasındaki iletişimi düzenlemek gibi önemli görevleri de üstlenecek.

TFF’nin belirlediği programa göre, Mersin Stadyumu’nda büyük bir mücadeleye sahne olacak Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Yeni Malatyaspor karşılaşması, futbolseverler için saat 14.00’te başlayacak. Her iki takım için de lig hedeflerine ulaşma yolunda büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın, hakem üçlüsünün adil yönetimiyle centilmenlik ruhuna uygun geçmesi bekleniyor. Ligin kritik haftasında, bu hakem atamasıyla ilgili yorumlar ve beklentiler futbol kamuoyunda şimdiden yerini aldı.