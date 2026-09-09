SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Erzurum’da avukatların silahla tehdit edilmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Erzurum Barosunun müdahillik taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, ilk duruşmada savunma yapan sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Alacaklı Avukatların Ofisini Silahla Basmıştı

Bu yılın Nisan ayında meydana gelen olayda icra dosyasının borçlusu, alacaklı vekillerinin bulunduğu avukatlık bürosuna giderek avukatları silahla tehdit etti. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, 2 Mayıs 2026’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görevsizlik Kararıyla Ağır Ceza’ya Taşındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede eylem 'silahla tehdit' suçu kapsamında değerlendirilerek dava Erzurum 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne açıldı. Ancak Asliye Ceza Mahkemesi, fiilin 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada TBB ve Erzurum Barosunun davaya katılma talepleri kabul edildi. Sanık ve avukatı savunma yaparak tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek bir sonraki duruşma tarihini 23 Eylül 2026 olarak belirledi.

Avukat, Müvekkiliyle Özdeşleştirilemez

Süreci ilk günden itibaren Erzurum Barosu ile birlikte takip eden TBB Avukat Hakları Merkezi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Avukatların temsil ettikleri taraflar nedeniyle uyuşmazlıkların tarafı haline getirilemeyeceği vurgulanan açıklamada, 'Avukatın müvekkiliyle özdeşleştirilmesi, mesleğe yönelik şiddeti besleyen temel sorunlardan biridir. Avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle tehdit ve şiddetin hedefi kılınması olağanlaştırılamaz. Bu tür eylemlere karşı etkili ve caydırıcı bir yargısal sürecin işletilmesi yalnızca avukatların güvenliği değil, savunma hakkı ve yurttaşların adalete erişiminin korunması bakımından da zorunludur' denildi. TBB Avukat Hakları Merkezi ve Erzurum Barosu, 23 Eylül 2026’da yapılacak ikinci duruşmada da salonda hazır bulunarak yargılama sürecini takip etmeyi sürdüreceklerini açıkladılar.