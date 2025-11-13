Son Mühür- İZSU'nun daha önce açıkladığı tabloya göre (BÖLGE-1) Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi 14 Kasım Cumartesi günü saat 23.00 ile 05.00 arası,

(BÖLGE-2) Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir - Emrez Mahallesi (kısmen) ise 13 Kasım Perşembe ve 15 Kasım Cumartesi günü saat 23.00 ile 05.00 arası suların kesileceği bölgeler olarak belirlenmişti.

İzmir'in su ihtiyacının büyük bölümünü kaynak sularından karşılamaya devam eden İZSU iki gün içinde yeni kesinti programını devreye sokacak.



Yağışlar şu an için yetersiz...



İzmir'de son dönemde tanık olunan yağışların barajların endişe verici seviyesine olumlu katkı yapmaktan çok uzak olduğu öğrenildi.

Barajların tam kapasiteyle görev yapabilmesi için yağışların 4 ay boyunca kesintisiz yağması gerektiğine dikkat çekiliyor.



İzmir'in en önemli su kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 1.43'e kadar gerilemiş durumda.

Geçtiğimiz yıla göre su seviyesi yarı yarıya azalmış olan Tahtalı Barajı'nın kaderini Balçova, Gördes, Ürkmez ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajları da benzer bir tabloyla yaşıyor.



15 Kasım'da yeni program açıklanacak...



2026 bütçesini 45 milyar TL olarak belirlenen İZSU, İzmir için yeni bir kesinti tablosu yayılamaya hazırlanıyor.

15 Kasım'da güncellenecek kesinti tablosunda barajların kritik seviyelerinin devam etmesi nedeniyle kesintilere devam edileceği öğrenildi.

