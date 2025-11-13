Son Mühür / Çiğli Belediyesi’nde Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ile ilgili tartışmalar devam ediyor. SDT hakkını almak için aylardır mücadele eden memur emekçilerine yönelik baskı ve yıldırma girişimlerinin her geçen gün ağırlaştığı öne sürülürken son olarak işe geliş ve gidişlerde belediye servislerini kullanan memurlara sadece üç dakika geç kaldıkları gerekçesiyle tutanak tutulduğu ve yedi gün içinde savunma vermelerinin istendiği ifade edildi. Belediye çalışanları yaşananlara tepki gösterirken bir açıklama da Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ’dan geldi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve bürokratlarını sert bir dille eleştiren Erdağ, “Bir zamanlar memurdu, şimdi memurlara baskı yapıyor” dedi.

“Sayın Başkan Emrah Onur Yıldız, bu ülkenin memur emekçilerinden biriydi. O masalarda ter döktü, o servislerde yolculuk etti. Şimdi o koltukta otururken, geçmişini unutmuş gibi davranıyor” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Erdağ, “Bir zamanlar aynı kaderi paylaştığı mesai arkadaşlarını, bugün tutanaklarla, soruşturmalarla, disiplin sopasıyla susturmaya çalışıyor. Bu tablo, hem insani hem vicdani bir çöküştür!” ifadelerini kullandı.

‘Adaletin olmadığı yerde yönetimden söz edilemez’

Yaşananları ‘bürokratik mobbing’ olarak nitelendiren Erdağ, “3 dakikalık gecikme, emekçiye tutanakla saldırmanın bahanesi olamaz! Bu, açık bir korku düzenidir. Ama unutmaları gereken bir şey var: Çiğli Belediyesi emekçileri bu baskıya boyun eğmeyecek. Biz, hakkını arayan, onuruyla çalışan memur emekçilerin yanındayız. Çiğli Belediyesi’ni korkuyla değil, adaletle yönetmelisiniz! Sosyal diyalog yerine disiplin sopası gösteren bir yönetim anlayışı, ‘sosyal belediyecilik’ ilkesine ihanettir. Halkçı belediyecilik, emekçinin alın terine sahip çıkmakla olur. Korkuyla yönetilen belediye olmaz. Adaletin olmadığı yerde yönetimden söz edilemez!” mesajı verdi.

‘Emekçilerimiz asla yalnız değildir’

Çiğli Belediyesi emekçilerinin asla yalnız olmadığını da sözlerine ekleyen Erdağ, çalışanlara seslenerek şunları söyledi: “Çiğli Belediyesi emekçileri yalnız değildir. Bu mücadele sadece Çiğli’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında yankılanacaktır. Emeğe uzanan her baskıcı el karşısında bizi bulacaktır! Çünkü biz, hakkın, adaletin ve emeğin örgütüyüz. Ve unutulmasın: Emekçiyi susturmak isteyenler, tarih karşısında susmaya mahkûmdur!”