Finansal başarı yalnızca ne kadar kazandığınızla değil, geleceğe nasıl baktığınızla da şekilleniyor. Amerikalı psikolog ve yazar Mark Travers, Forbes'ta yayımlanan değerlendirmesinde uzun vadede servet oluşturabilen kişilerin ortak özelliklerine dikkat çekti. Travers'a göre para yönetimi bilgisi elbette önemli ancak asıl farkı oluşturan unsur, insanların gelecekteki benliklerini nasıl gördüğü ve günlük kararlarını uzun vadeli hedeflerine göre nasıl şekillendirdiği.

Anlık tatmini erteleyebilenler finansal başarıya daha kolay ulaşıyor

Travers'in öne çıkardığı ilk alışkanlık, anlık hazları erteleyebilme becerisi. Ancak bu durum yalnızca güçlü bir iradeye sahip olmak anlamına gelmiyor. Travers'a göre finansal açıdan başarılı kişiler, her gün harcama dürtüsüyle mücadele etmek yerine yaşamlarını doğru finansal kararları destekleyecek şekilde düzenliyor.

Otomatik tasarruf talimatları vermek, maaşın belirli bir bölümünü doğrudan yatırım veya birikim hesabına aktarmak gibi yöntemler bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Böylece tasarruf etmek sürekli irade gerektiren bir mücadele olmaktan çıkıyor ve günlük hayatın doğal bir rutini haline geliyor. Travers'a göre finansal başarı, tek seferlik büyük kararlarla değil, uzun yıllar boyunca sürdürülen küçük ama istikrarlı alışkanlıklarla inşa ediliyor.

Finansal kararları büyük resmin parçası olarak değerlendiriyorlar

Travers'in dikkat çektiği ikinci alışkanlık ise sistematik düşünme becerisi. Finansal başarı elde eden kişiler, harcama ve yatırım kararlarını tek başına değerlendirmiyor. Bunun yerine her tercihin uzun vadeli hedeflerine nasıl etki edeceğini analiz ediyor.

Örneğin yeni bir ürün satın alırken yalnızca fiyatına ya da mevcut bütçeye uygun olup olmadığına bakmıyorlar. Aynı zamanda bu harcamanın gelecekte ulaşmak istedikleri maddi hedefleri geciktirip geciktirmeyeceğini de hesaplıyorlar. Bu yaklaşım, günlük harcamaları rastgele tercihler olmaktan çıkararak uzun vadeli finansal planın bir parçasına dönüştürüyor. Uzmanlara göre bu düşünce yapısı, zaman içinde önemli bir servet birikiminin temel taşlarından biri haline geliyor.

Geleceği bugünün devamı olarak görenler daha doğru karar veriyor

Mark Travers'ın değerlendirmesine göre her iki alışkanlığın da temelinde ortak bir psikolojik özellik bulunuyor. Finansal başarı elde eden kişiler, gelecekteki yaşamlarını uzak ve belirsiz bir dönem olarak değil, bugünün doğal devamı olarak görüyor.

Psikologlara göre gelecekteki benliğini daha somut algılayan bireyler, kısa vadeli istekler yerine uzun vadeli kazanımları tercih etmeye daha yatkın oluyor. Bu bakış açısı sayesinde yatırım yapmak, tasarruf etmek veya gereksiz harcamalardan kaçınmak fedakârlık olarak değil, gelecekteki yaşam kalitesine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Travers, finansal refaha ulaşmanın yalnızca daha fazla gelir elde etmekten geçmediğini vurguluyor. Kalıcı servet oluşturabilmek için geleceği düşünme biçimini değiştirmek ve bunu destekleyen alışkanlıkları günlük yaşamın bir parçası haline getirmek gerekiyor.