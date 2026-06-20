İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen otluk ve makilik alan yangını, bölgede kısa süreli paniği de beraberinde getirdi. Turabiye Mahallesi civarında ortaya çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alanı etkisi altına alırken, ekipler alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını önlemek için yoğun bir çaba sarf etti.

Makilik alanda başladı!

Yangın, Seferihisar’ın Turabiye Mahallesi civarında bulunan otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Kısa sürede yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Zamanla yarıştılar!

İhbar sonrasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangın bölgesine intikal etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda yangının daha geniş alanlara yayılmasının önüne geçildi.

Alevler kontrol altına alındı!

Ekiplerin etkin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınarak olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.