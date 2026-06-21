Son Mühür- TBMM'yi bu hafta 23 Haziran Salı günü başlayacak mesaisinde zorlu bir gündem bekliyor.

Sonucu merakla beklenen gündem maddeleri arasında Sayıştay Başkanlığı için yapulacak seçim de var.

Genel Kurulda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda belirlenen 2 aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor.



Kimler aday gösterildi?



Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık arasında yapılacak seçimde, TBMM üye tamsayısının dörtte birinin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

İki adaydan biri, Genel Kurulda yapılacak gizli oylamayla Sayıştay'ın yeni başkanı olacak.

Gizli oylama yapılacak...



TBMM üye sayısının dörtte birinin katılmasının yeterli olacağı gizli oyla yapılacak seçimde salt çoğunluğu alan aday Sayıştay'ı yedi yıl boyunca yönetme şansını elde edecek.

Kulislerde Cumhur İttifakı'nın ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık'ı, CHP, DEM Parti ve İYİ Parti'nin mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'e destek vereceği konuşuluyor.