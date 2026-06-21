Son Mühür- Siyaset kulislerinde, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın bazı figürlerin CHP'li belediye başkanlarını tek tek arayarak, ''Eğer belediyenize bir operasyon yapılmasını istemiyorsanız, kurultay sürecinde bize destek verin'' şeklinde baskı kurduğu iddia edilmişti. Kısa sürede gündeme oturan bu iddialara CHP Genel Merkezi’nden jet hızıyla yanıt geldi. Göreve yeni atanan CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını net bir dille vurguladı.



Şamil Tayyar’dan "34 bin trol" iddiası

CHP kanadından yapılan yalanlama ve yönetim süreçlerine dair tartışmalar sürerken, gazeteci ve siyasetçi Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Ali Haydar Fırat’ın daha önceki açıklamalarına atıfta bulunan Tayyar, CHP içindeki dijital operasyonları şu sözlerle anlattı;

"CHP’nin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat’a göre; partide yönetim değişikliğinden sonra 34 bin trol hesap ele geçirilmiş, bin 900 trol hesap İmamoğlu ve FETÖ ile işbirliği içindeymiş. Zaten karşıt tüm hesaplara bir merkezden nasıl planlı saldırılar düzenlendiğini görüyoruz. Kime, hangi saikle, ne tür yalanla paylaşım yapılacağı bile belirlenmiş."

"Sanal dünyada iktidar oyunu kuruyorlar, sonucu sandık belirler"



Kendisinin de bu hesaplar tarafından hedef alındığını belirten Tayyar, elinde bir analiz raporu olduğunu aktararak dijital ortamda yaratılan algı operasyonlarına tepki gösterdi:

"Elimde bir trol merkezinin şahsımla ilgili yaptırdığı analiz raporu var. Çok detaylı, bir dizi saçmalık ve kötü ifadeler olduğu için tamamını kullanmıyorum. İşin ilginç tarafı, binlerce trol hesapla yaptıkları saldırıları grafiklere yansıtıp sanki kamuoyu algısı ‘negatifmiş’ gibi gösterip kendilerini kandırıyorlar. Gerçeklikten kopuk, kendi oluşturdukları sanal dünyada iktidar oyunu kuruyorlar."

Mesajının sonunda dijital manipülasyonların halk nezdinde bir karşılığı olmadığını vurgulayan Şamil Tayyar, "Son seçim de gösterdi ki siyasette sonucu sanal alem değil sandık belirliyor. Anlayana sivrisinek saz…" ifadeleriyle muhalefet kulislerindeki sosyal medya stratejilerini sert bir dille eleştirdi.