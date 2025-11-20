TikTok platformunda paylaştıkları videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan genç fenomen çift Özge ve Eren, lise yıllarında başlayan ilişkilerini kısa süre önce nişanlanarak resmileştirdi. Çiftin uyumlu içerikleri özellikle genç kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü. Nişan töreni sonrası sosyal medyada ayrılık iddiaları ortaya çıktı. Özge'nin canlı yayınında yaptığı açıklamalarla ilişkiyi sonlandırdıkları doğrulandı. Eren de kendi hesabından bir metin paylaşarak olaylara dair bakış açısını aktardı. Ayrılık haberleri kısa sürede gündem oldu ve takipçiler arasında şaşkınlık yarattı. Çiftin nişanlılık süreci ailevi ve maddi konulardaki anlaşmazlıklarla sona erdi.

Özge ve Eren kimdir?

Özge ve Eren, lise döneminde tanışan genç içerik üreticileri olarak TikTok'ta fenomen haline geldi. Birlikte çektikleri kısa videolar günlük yaşam, çift temalı paylaşımlar ve eğlenceli içerikler üzerine kuruluydu. Özellikle Mersin bölgesinde yaşayan çift, genç kitle tarafından yakından takip edildi. Yaşları 18-19 civarında olan Özge ve Eren, platformda milyonlarca etkileşim aldı. İlişkileri sosyal medyada örnek gösterilen çiftlerden biriydi. Kısa süre önce gerçekleşen nişan töreni hayranları tarafından büyük heyecanla karşılandı. Çift, nişan sonrası ayrılık kararıyla gündeme geldi. Özge canlı yayında duygularını paylaşırken Eren yazılı açıklama yaptı.

Ayrılık nedeni ve nişan törenindeki olaylar

Özge canlı yayında ayrılığın nişan töreninde yaşanan ailevi tartışmalardan kaynaklandığını belirtti. Nişan günü pistte oynanırken ailesine yönelik sert tutum sergilendiğini, Eren'in ailesinin üstlerine yürüdüğünü iddia etti. Eren'in bu olay karşısında kayıtsız kaldığını ve müdahale etmediğini söyleyen Özge, bu durumun güvenini sarstığını ifade etti. Ayrıca nişan hazırlıklarında maddi yükün büyük kısmını kendisinin üstlendiğini, nişan elbisesini kendi imkanlarıyla aldığını ve Eren'in ailesinin törene katkı sağlamadığını aktardı. Bu iddialar ayrılık kararında etkili oldu. Eren ise nişan töreninde yaşananların yanlış anlaşıldığını savundu. Pistte Özge'nin ailesinden kişilerin abisinin sevgilisine omuz attığını, refleksle tepki verildiğini ancak hakaret veya saldırı olmadığını belirtti.

Tarafların karşılıklı açıklamaları

Eren sosyal medya hesabından uzun bir metin paylaşarak olayları kendi açısından anlattı. Nişan sonrası ailesine yönelik hakaret ve asılsız ithamlar olduğunu, bu nedenle ilişkinin sürdürülemez hale geldiğini kaydetti. Ayrılık kararını kendisinin aldığını vurgulayan Eren, tartışmanın ablası niteliğindeki sevgilisine yönelik temaslardan kaynaklandığını ifade etti. Özge ise yayınında Eren'in sessizliğinin hayal kırıklığı yarattığını yineledi. Her iki tarafın açıklamaları sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Çiftin ayrılığı nişanlılık sürecindeki ailevi gerginlikler ve maddi anlaşmazlıklarla ilişkilendirildi. Takipçiler olayları yakından izledi ve tartışmalar devam etti. Özge ve Eren'in ilişkisi böylece sona erdi.