Son Mühür- ‘Kim Milyoner Olmak İster’ programının sunucusu Oktay Kaynarca, Maslak’ta katıldığı bir mekan açılışında hem yarışma hem de sektördeki kazanç tartışmaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“İzleyicinin ilgisi bize motivasyon veriyor”

Televizyonun en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster’in başarılı sunucusu Oktay Kaynarca, programın reytinglerinden memnun olduğunu belirtti.

Kaynarca, “Bu işi severek yapıyorum, yaptığımız işin karşılığını da izlenme olarak alıyoruz” dedi.

Ünlü oyuncu, seyirciden gelen yoğun ilginin kendisine her zaman moral verdiğini de sözlerine ekledi.

Fit haliyle dikkat çekti

Açılışta fit görünümüyle dikkat çeken Kaynarca, formunu koruma sırrı sorulunca esprili bir yanıt verdi: “Bunu sormasaydınız gidecektim.” Oyuncunun bu sözleri çevredekileri güldürdü.

“Herkesin bir karşılığı var”

Son dönemde sık sık gündeme gelen oyuncu ücretleri konusuna da değinen Kaynarca, bu tartışmalara net bir yanıt verdi:

“Herkesin bir karşılığı var, bu konu kimseyi ilgilendiren bir konu değil. Bu insanlar bu işi yaptıkları için karşılığını alıyorlar, verenler de mutlu oluyorsa sıkıntı yok.”

“Yurt dışındaki karşılığı 20-30 katı”

Ünlü oyuncu, Türkiye’deki televizyon sektöründe kazançların yurt dışıyla kıyaslanamayacağını vurgulayarak, “Bizim yaptığımız işi bu standartlarda yapan isimlerin yurt dışındaki karşılığı ise 20-30 katı” ifadelerini kullandı.