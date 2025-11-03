Son Mühür- Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde. Aralık 2024’te beş yıllık sevgilisi, heykeltıraş Emre Yusufi ile yollarını ayıran Şahinkaya, yeni bir ilişkiye başladı. Ünlü oyuncu, yönetmen Baturalp Bekar ile Bebek'te akşam yemeği çıkışında objektiflere takıldı.

“Sarılıp ayrıldık” demişti

Nilperi Şahinkaya, ayrılığın ardından yaptığı açıklamada eski sevgilisiyle dostane bir şekilde yollarını ayırdıklarını belirtmişti.

“Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya… Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak...

Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü…” ifadeleriyle ilişkisine son noktayı koymuştu.

Yeni sevgilisi yönetmen çıktı

37 yaşındaki oyuncunun yeni aşkı, sinema sektöründen bir isim. Şahinkaya’nın yeni sevgilisi yönetmen Baturalp Bekar ile ilişkisi magazin muhabirleri tarafından Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülenmeleriyle ortaya çıktı. İkilinin samimi halleri dikkatlerden kaçmadı.