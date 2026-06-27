Banyo temizliğinde en çok uğraştıran noktalardan biri duşakabin camlarında oluşan mat görüntü. Zamanla biriken kireç, sabun artıkları ve su lekeleri camın parlaklığını kaybettiriyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlanan doğal karışım ise bu tabakayı kısa sürede ortadan kaldırıyor.

Kireç ve sabun kalıntıları camın parlaklığını yok ediyor

Her duşun ardından cam yüzeyde kalan su damlaları kururken içindeki mineraller cam üzerinde iz bırakıyor. Buna sabun ve şampuan kalıntıları da eklenince temizlenmesi zor, mat bir görüntü ortaya çıkıyor. Sıradan temizlik ürünleri yüzeydeki kiri alsa da kireç tabakasını tamamen sökmüyor.

Gerekli malzemeler mutfakta

Karışımı hazırlamak için şu malzemeler yeterli oluyor:

1 su bardağı beyaz sirke

1 yemek kaşığı bulaşık makinesi parlatıcısı

1 yemek kaşığı karbonat

Sprey şişesi

Mikrofiber bez

Beyaz sirke hafif şekilde ısıtıldıktan sonra sprey şişesine aktarılıyor. Üzerine karbonat ve bulaşık makinesi parlatıcısı ekleniyor. Karbonatın oluşturduğu köpürme normal kabul ediliyor.

Karışımın camda beklemesi sonucu değiştiriyor

Hazırlanan karışım duşakabin camlarının tamamına sıkılıyor. Özellikle yoğun kireç bulunan bölgelere bol miktarda uygulanıyor. Yaklaşık 10 ila 15 dakika bekletilen karışım, kireç ve sabun kalıntılarını yumuşatıyor.

Sürenin sonunda yumuşak bir süngerle yüzey hafifçe siliniyor ve ılık suyla durulanıyor.

Asıl parlaklığı veren adım bu yöntem oluyor

Temizlik tamamlandıktan sonra cam yüzeyde su bırakılmıyor. Cam çekçeğiyle su yukarıdan aşağı doğru sıyrılıyor. Son dokunuş ise kuru mikrofiber bezle yapılıyor. Bu uygulama camın üzerinde iz oluşmasını önlüyor ve daha parlak bir görünüm kazandırıyor.

Camların daha uzun süre temiz kalması için küçük bir dokunuş yeterli

Temizlenen duşakabin camları tamamen kuruduktan sonra yüzeye çok ince bir tabaka bebek yağı ya da su kaydırıcı cam spreyi uygulanıyor. Böylece su damlaları cam üzerinde tutunmadan akıp gidiyor. Kireç ve su lekeleri daha geç oluşuyor, duşakabin uzun süre ilk günkü parlak görünümünü koruyor.