Doğru deterjan kullanıldığında sıcak yerine soğuk suyla havlu yıkamanın hem kumaşı koruduğu hem de enerji tüketimini azalttığı ortaya çıktı.

Sıcak su sanıldığı kadar etkili çıkmadı

Ev tipi çamaşır makinelerinde kullanılan sıcak programların havluları tamamen dezenfekte ettiği düşünülüyor. Oysa gerçek tablo farklı. Sağlık kuruluşlarında uygulanan hijyen standartlarında mikroorganizmaların yok edilmesi için çok daha yüksek sıcaklık ve uzun yıkama süresi gerekiyor. Ev tipi makineler ise bu seviyeye ulaşmıyor.

Buna karşılık yüksek sıcaklık, pamuk liflerini zamanla yıpratıyor. Havlular sertleşiyor, emiciliği azalıyor, renkler soluyor ve kumaşta tüylenme oluşuyor. Ayrıca yüksek ısı, havluların zamanla çekmesine de neden oluyor.

Yeni nesil deterjanlar düşük sıcaklıkta güçlü temizlik sağlıyor

Bugün kullanılan birçok deterjan, düşük sıcaklıklarda aktif çalışan enzimler içeriyor. Bu enzimler lekeleri moleküler düzeyde parçalayarak yüzeyden uzaklaştırıyor. Böylece yüksek sıcaklığa ihtiyaç kalmadan etkili temizlik elde ediliyor.

Günlük kullanımda oluşan kirler ve kötü kokular, kaliteli bir enzim deterjanı ile soğuk suda yapılan yıkamada kolayca gideriliyor. Temizlikte belirleyici olan unsur suyun sıcaklığı değil, deterjanın içeriği ve makinenin yıkama hareketi oluyor.

Hastalık dönemlerinde sıcak program elzem

Evde bulaşıcı bir hastalık varsa yıkama alışkanlığı değişiyor. Kusma veya ishal gibi enfeksiyon riski bulunan durumlarda havlular uzun programda ve sıcak suda yıkanıyor. Beyaz havlularda hijyen desteği için uygun çamaşır suyu ya da hijyen katkıları da kullanılıyor.

Soğuk su elektrik faturasını da düşürüyor

Çamaşır makinesinin harcadığı enerjinin büyük bölümü suyu ısıtmak için kullanılıyor. Bu nedenle sıcak program yerine soğuk yıkama tercih edildiğinde elektrik tüketimi belirgin şekilde azalıyor.

Bunun yanında düşük sıcaklık, kumaşlardan doğaya karışan mikro lif miktarını da azaltıyor. Böylece hem havlular daha uzun süre kullanılabiliyor hem de çevre üzerindeki yük hafifliyor.

Makinenin bakımı ihmal edilmemeli

Sürekli düşük sıcaklıkta yıkama yapanların dikkat etmesi gereken tek nokta çamaşır makinesinin temizliği oluyor. Zamanla tambur ve lastik contalarda bakteri ile küf tabakası oluşabiliyor. Bu da kötü kokuya yol açıyor.

Bu nedenle ayda bir ya da iki kez makine boş şekilde 60 derece ve üzerindeki kazan temizleme programında çalıştırılıyor. Böylece makine temiz kalıyor ve düşük sıcaklıkta yıkama güvenle sürdürülüyor.

Havluların daha uzun ömürlü olması için bunlara dikkat edin

Havlularda kimyasal yumuşatıcı kullanımı liflerin üzerini kapladığı için emiciliği azaltıyor. Durulama bölümüne bir miktar beyaz sirke eklemek ise havluların doğal yapısını koruyor.

Yeni alınan havluların ilk yıkamasında da soğuk su tercih ediliyor. Bu yöntem kumaşın rengini sabitliyor, ilk tiftiklenmeyi azaltıyor ve havlunun dokusunun daha uzun süre korunmasını sağlıyor.