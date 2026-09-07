Son Mühür / Merve Turan - Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar İzmir’deki şirketleri birer birer vurmaya devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri olarak, borçlarını ödeyemediği için konkordato ilan eden iki büyük şirketin dava süreci sonuçlandı. Mahkeme şirketlerin talebini reddetti ve biri için iflas kararı çıkardı.

İki şirketin konkordato talebi reddedildi

İzmir’de bir süredir mahkemede görülen davada, EGEPARK KURUYEMİŞ BAHARAT GIDA İNŞAAT TEKSTİL İLETİŞİM KIRTASİYE HEDİYELİK EŞYA TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile HAVİN GIDA İNŞAAT MALZEMELERİ VE İNŞAAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordato talepleri incelendi. Sonuç pek de istendiği gibi olmadı. Duruşmada mahkeme heyeti, iki şirketin de konkordato taleplerini reddetti.

Havin Gıda için iflas kararı!

Ayrıca mahkeme Havin Gıda İnşaat Malzemeleri ve İnşaat Turizm Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 2 Nisan 2026 tarihi, saat 11:49 itibarıyla resmen iflas kararı verdi. İflas süreci başlatılıp ilgili dairesine bildirildi. Şimdi ise tarafların ve alacaklıların karara itiraz etmek için 2 hafta süreyle istinaf yolu açık bulunuyor.