Emlakjet ve Endeksa tarafından gerçekleştirilmiş olan Mayıs 2026 Konut Değer Raporu, Türkiye konut piyasasındaki son durumu gözler önüne serdi. Rapor çerçevesinde konut fiyatlarındaki artış devam ederken, satış adetlerinde önemli bir gerileme meydana geldi. Ortalama konut satış fiyatı 5 milyon TL sınırını geçerken, enflasyondan arındırılmış veriler çerçevesinde fiyatlarda reel düşüş gözlerden kaçmadı.

Nominal yükseliş devam ediyor!

Mayıs 2026 verileri çerçevesinde Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 40 bin 486 TL'ye, ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 20 bin 264 TL'ye ulaşmış oldu. Son bir yılda metrekare fiyatları yüzde 23,8 oranında artış gösterdi.

Konut satışlarında düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu verileri çerçevesinde Mayıs ayında ülke genelinde 93 bin 333 konut satışı yapıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2'lik düşüş olarak dikkat çekiyor.

İlk el konut satışları 30 bin 196 adet olarak boy gösterirken, ikinci el satışlar 63 bin 137 adede ulaşmış oldu. Toplam satışların büyük bölümünü ikinci el konutlar meydana getirdi.

Ankara büyük şehirler arasında ön planda!

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın kapsama alındığı değerlendirmede, yıllık fiyat artışında Ankara ilk sırada kendine yer buldu. Ankara'yı Antalya ve İstanbul takip etti.

İzmir'de ise metrekare fiyatları son bir yılda yüzde 20,5 artarken, reel bazda yüzde 9,1 oranında gerileme meydana geldi. Kentte ortalama konut satış fiyatı 6 milyon 281 bin 957 TL olarak hesaplanmış oldu.