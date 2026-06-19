Konak Belediyesi, İzmir'in sanayi ve üretim tarihine yol gösterecek önemli bir projeyi hayata koyuyor. Kemeraltı'nda yer alan tarihi Hamdi Dalan Sabun Fabrikası, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından sabun üretim kültürünü yaşatacak bir müze ve kültür merkezi olarak yeniden hayata kazandırılacak.

Yeniden hayat bulacak!

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, İzmir'in üretim hafızasında önemli bir konuma sahip olan Hamdi Dalan Sabun Fabrikası'nın restorasyon sürecine start verileceğini açıkladı.

1941 yılında Kemeraltı'nda kurulmuş olan ve Dalan markasının ilk üretim tesisi olarak faaliyetlerini sürdüren tarihi yapı, kapsamlı restorasyon çalışmaları sonrasında Konak Belediyesi Hamdi Dalan Sabun Müzesi adıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

İlk adım atılıyor!

Konak Belediyesi, tarihi yapının yeniden hayata geçirilmesi için gerçekleştirilecek olan restorasyon çalışmalarının ilk adımını 24 Haziran'da düzenlenecek programla atmış olacak.

Etkinlik, Kemeraltı'nda bulunan Hamdi Dalan Sabun Fabrikası'nda düzenlenecek. Belediye yetkilileri ve davetlilerin katılım göstereceği buluşmada, proje hakkında bilgi verilmesi ve restorasyon sürecinin tanıtılması hedefleniyor.