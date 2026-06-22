Son Mühür- CHP İzmir, tarihinin en hareketli gecelerinden birine sahne oldu. Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK geçtiğimiz çarşamba günü İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetimini görevden alarak yenine Çiğli Belediye eski Başkanı Utku Gümrükçü'yü atamıştı.

''Yeni başkan atadıkları kişi çayımızı içer, gider'' diyerek Genel Merkezîn kararını tanımayacaklarını duyuran Çağatay Güç, İzmir İl Başkanlığı'nda demokrasi nöbeti başlatıyoruz diyerek partilileri desteğe çağırdı.

CHP İzmir'de tarihi kaos...



Taraflar arasındaki diyalog kapılarının kapanmasının ardından, Utku Gümrükçü'nün liderliğinde Genel Merkez yanlısı partililer İzmir il Başkanlığı kapısına dayandı.

Zaman zaman fiziki müdahaleye varan itiş kakış arasında darbe alan isimler arasında, Çağatay Güç'ün yönetiminde başkanvekili olarak da görev yapan emekli hakim Murat Aydın da vardı.

Çağatay Güç'ün geceye dair yayınladığı videoda, arbede sırasında gözündeki gözlüğün düştüğü görülen Murat Aydın, ''Darp edildi'' iddialarına açıklık getirdi.



Cam kolunu kesecek derken...



''Aslında saldırı doğrudan bana yönelik değildi'' hatırlatmasında bulunan Murat Aydın,

''Yumrukla camı kırmaya çalışıyordu ben de camı kırınca kolunu keseceksin yapma diye uyarmaya çalışıyordum bir kere daha hamle yapınca eli gözlüğüme geldi gözlük düşünce Ben de onu almak için eğildim o arada bir karmaşa oldu ama çok kaotik bir ortamdı.



Zorbalığın egemen olduğu...



Yaşananlar çok üzücü ve hukuki değerlendirme yapmanın anlamsız olduğu, hukuk dışılığın zorbalığın egemen olmaya çalıştığı günlerden geçiyoruz. Ama yılgınlık içinde değiliz. Halkımızla birlikte mücadeleye devam edeceğiz'' mesajı verdi.