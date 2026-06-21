Türkiye’nin bölgesel diplomasi trafiği Mısır’ın başkenti Kahire’de hız kesmeden devam ediyor. Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dörtlü zirve öncesi önemli temas

Bakan Hakan Fidan’ın Mısır ziyareti, bölge güvenliği ve iş birliği açısından kritik bir öneme sahip olan Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında gerçekleşiyor. Bu stratejik zirveye katılmak üzere başkent Kahire’ye ulaşan Fidan, çok taraflı toplantı öncesinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan ve basına kapalı gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Mısır arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel gelişmeler, Gazze'deki son durum ve dörtlü zirvenin ortak gündem maddelerinin ele alındığı tahmin ediliyor.

Bakan Fidan'ın Kahire'deki yoğun diplomasi mesaisi, dışişleri bakanları düzeyindeki çok taraflı zirve ve ikili heyetler arası görüşmelerle devam edecek.