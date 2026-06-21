Son Mühür- ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Curaçao'nun başarılarına bir yenisi daha eklendi.

Gruptaki ilk maçında Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü Almanya'ya atan Curaçao, Ekvador beraberliği ile de turnuva tarihindeki ilk puanını almayı başardı.

Almanya'nın 6 puanla son 32 turuna kalmayı garantilediği grupta, Fildişi Sahilleri'nin 3, Ekvador ve Curaçao'nun 1'er puanı bulunuyor.

Curaçao kalecisi Eloy Room, yaptığı 15 kurtarışla ülkesinin ilk puanı almasında büyük pay sahibi oldu.



A Milli Takım'a gönderme...



Curaçao'nun turnuvada göz dolduran futbolu A Milli Takım'ın yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle daha da anlamlı hale gelmiş gibi duruyor.

Bir dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda da görev alan usta gazeteci Uğur Dündar,

''Curaçao, Karayip Denizi'nde, Venezuela'nın hemen kuzeyinde yer alan minicik bir tropik ada.

Petrol rafinerileri ve kara para cenneti olmasıyla ünlü. (Bizim hortumcuların izini sürerken gidip gördüm.)

Nüfusu yaklaşık 186 bin...

Yüzölçümü ise sadece 444 kilometre kare...

Buna karşın Dünya Kupası'nda Ekvador'la berabere kalarak puan almayı başardılar.

Biz ise 86 milyonluk dev bir ülkeyiz.

Bırakın puan almayı gol bile atamadık!

Daha fazla yazmayayım!..'' sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çekti.