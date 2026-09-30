Son Mühür / İzmir’de yürüttüğü konut projeleriyle tanınan ve son dönemlerde adı çeşitli mağduriyet ve ‘vurgun’ iddialarıyla gündeme gelen Azim Çelik Group bünyesindeki Azim Çelik İnşaat, konkordato sürecine girdi. Şirketin başvurusu üzerine İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, firma hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Blokajların kaldırılacağı bildirildi

Şirket vekili Av. Cengiz Varol tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme sürecin takibi için üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Ayrıca şirketin malvarlığını korumaya yönelik tedbirler alınırken, istisnalar dışında yeni icra takibi başlatılamayacağı, mevcut takiplerin durdurulacağı ve banka hesaplarına gelen paralar üzerindeki blokajların kaldırılacağı bildirildi.

Şirketten de açıklama yapıldı

Geçici mühlet kararının ardından kamuoyu açıklaması yapan Azim Çelik İnşaat Yönetim Kurulu, “2017 yılında kurulan ve İzmir'in birçok bölgesinde faaliyet gösteren Azim Çelik İnşaat, finansal yapısını yeniden düzenlemek ve tüm yükümlülüklerini sürdürülebilir bir plan çerçevesinde yerine getirmek amacıyla konkordato sürecini başlatmıştır. Bu kapsamda İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirketimiz hakkında geçici mühlet kararı verilmiştir. İnşaat sektöründe son dönemde yaşanan maliyet artışları ve finansmana erişimdeki daralma, sektörün genelinde olduğu gibi şirketimizin nakit akışını da etkilemiştir. Bu koşullar karşısında konkordato sürecini bilinçli ve sorumlu bir tercih olarak değerlendiriyoruz. Süreç, faaliyetlerimizi yasal güvence altında sürdürmemize ve taahhütlerimizi planlı bir şekilde yerine getirmemize imkân tanıyan bir yeniden yapılandırma adımıdır” dedi.

Bu süreçte iki temel önceliklerinin olduğu belirtilen açıklamada, “Bir, devam eden inşaat projelerimizin tamamlanması. Yürütmekte olduğumuz projelerin tamamlanması ve teslim edilmesi, şirketimizin bir numaralı önceliğidir. Tüm kaynaklarımızı ve ekibimizi bu hedef doğrultusunda yönlendirmekteyiz. İki, alacaklılarımıza olan ödemelerin yapılması. Ticari alacaklılarımız ve diğer tüm borçlarımız aynı kapsamda değerlendirilecektir. Yükümlülüklerimizi, süreç kapsamında oluşturulacak ödeme planı doğrultusunda düzenli ve adil biçimde yerine getirmekte kararlıyız. Şirketimiz faaliyetlerine yasal çerçeve içinde devam etmektedir. Süreç boyunca müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla şeffaf ve düzenli bir iletişim sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Mağduruz’ diyerek tepki göstermişlerdi

İddialara göre; İzmir’in Gaziemir ilçesinde inşaat, motor, VIP araç, medya ve gıda firmalarını bünyesin barındıran Azim Çelik Group’ta akıllara durgunluk veren bir ‘vurgun’ yaşandı. Buca İzlife, İzlife Panorama, Kardiyak, Mest, Wings, Vision, Olive Park ve Triem Konutları gibi farklı projelerinden konut alan vatandaş, peşin parasını ödedikleri dairelerin inşaatlarının başlamadan durduğunu, firmanın verdiği kira garantilerinin yatırılmadığı, tapuların ve kapora iadelerinin verilmediğini öne sürerek yaşananlara tepki göstermişti. Vatandaş, şirketin Gaziemir ve Menemen’de bulunan şubeleri önünde toplanarak eylem düzenlemişti. Yaşananlar, İzmir kamuoyunda da geniş yankı bulurken şirket, geçici finansal kriz yaşadığını kabul ederken, tüm projelerin tamamlanacağını ve hiçbir hak sahibinin mağdur edilmeyeceğini duyurmuştu.

Yasal süreç kapsamında bir sonraki duruşma 29 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.