İzmir hukuk camiası acı bir haberle sarsılmıştı. İzmir Barosu'nun eski başkanı Özkan Yücel'den dün akşam saatlerinde acı haber gelmişti. İzmir Barosu eski başkanı Özkan Yücel, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Özkan Yücel'in vefatının ardından İzmir hukuk camiasında derin bir üzüntü yaşanırken, İzmir Barosu eski Başkanı Özkan Yücel için gerçekleştirilecek olan cenaze töreninin detayları da netleşti.

İzmir Barosu cenaze programını duyurdu!

Özkan Yücel'in cenaze programıyla ilgili olarak İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada, "BAŞKANIMIZ AVUKAT ÖZKAN YÜCEL’İN CENAZE PROGRAMI

Önceki dönem başkanlarımızdan Av. Özkan Yücel’in cenazesi; 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te İzmir Barosu Merkez Binası önünde gerçekleşecek törenin ardından Konak Alsancak Hocazade Camii’nden İkindi Namazını takiben Narlıdere Yukarı Mezarlığına defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.