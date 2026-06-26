Yaz aylarında güneş altında kalan otomobiller kısa sürede yüksek sıcaklığa ulaşıyor. Araç içine biner binmez hissedilen boğucu havayı azaltmak için paylaşılan basit yöntem ise sosyal medyada da ilgi görüyor. Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Hannah Fry'ın anlattığı uygulama, tamamen akışkanlar mekaniği prensibiyle çalışıyor.

Yöntemi uygulamak için önce aracın sağ arka camı tamamen açılıyor. Daha sonra sürücü kapısı birkaç kez hızlı şekilde açılıp kapatılıyor. Bu hareket, araç içinde oluşan hava basıncını değiştiriyor ve içeride biriken sıcak havayı dışarı itiyor. Açık kalan camdan ise dışarıdaki hava içeri doluyor.

Negatif basınç etkisi

Kapının oluşturduğu hareket, araç içinde negatif basınç meydana getiriyor. Böylece sıcak hava dışarı çekiliyor, yerine daha serin hava giriyor. Hava değişimi birkaç tekrarın ardından belirgin şekilde hissediliyor.

Yazın işe yarasa da klimanın yerini almıyor

Yöntem sıcak havayı kısa sürede dışarı çıkarsa da dış ortamın çok sıcak olduğu günlerde içerisi tamamen serinlemiyor. Bu nedenle uygulama, klimaya destek sağlayan pratik bir ön hazırlık görevi görüyor. Araca bindikten sonra camlar açık şekilde kısa süre ilerlemek de içerideki havanın daha hızlı yenilenmesini sağlıyor.

Kapıyı gereğinden sert kullanmayın

Uygulama sırasında kapıyı gereksiz sert şekilde çarpmaktan kaçınmak gerekiyor. Sürekli sert hareketler kapı menteşeleri ve mekanizması üzerinde zamanla yıpranmaya neden oluyor. Bu nedenle yöntemi kontrollü şekilde uygulamak yeterli oluyor.