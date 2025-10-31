Son Mühür / Yağmur Daştan- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2024 yılında 62,3 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ve 61,1 milyar dolar turizm geliri elde ettiğini açıkladı. Aynı sene içinde tam 1 milyon 721 bin 822 yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak kendi içinde son 3 yılın en yüksek turist sayısına ulaşan İzmir; İstanbul, Muğla ve Antalya gibi pek çok ilin gerisinde kaldı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı ve Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, İzmir’in bu yılki turist rakamlarını 1 milyon 300 bin civarında kapatacağını belirterek, “Denizimiz, kumumuz, tarihi güzelliklerimiz, gastronomimiz var ama turistimiz yok” dedi. 25 yıldır kentin turizm açısından yerinde sıraladığını da sözlerine ekleyen Tercan, “İzmir yönetenler, bu rakamlar karşısında ne yapıyor?” diyerek eleştirilerini yöneltti.

“25 yıldır 1 milyonun etrafında gezip duruyor”

İzmir’in 25 yıldır turizmde bir türlü çıtayı yükselmediğini söyleyen Tercan, “Türkiye gerçekten turizmde rekorlar kırıyor. Rakamlar açıklandı, 2026’nın da bu yıldan daha iyi geçeceği beklentiler arasında. Bu işin lokomotifini Antalya, İstanbul, Kapadokya ve Muğla bölgesi çekiyor. Turizm dernek başkanı olarak üzülerek söylüyorum ki bu yerler arasında İzmir yok. Son 25 yıldır İzmir, turizmde yerinde sayıyor. Çünkü İzmir’i yönetenler turizme önem vermiyor. 25 yıl önce kentimiz, ülke turizminden yüzde 10 pay alıyordu. Türkiye’ye o dönemlerde 60 bin turist geliyorsa, İzmir’e en az 6 bin turist geliyordu. Fakat şu anda Türk turizminden İzmir’in aldığı pay yüzde 3 buçuk ile 4’e düştü. İzmir, bu seneyi ortalama 1 milyon 300 bin civarında bir turist ile kapatacak. Antalya ve İstanbul 17 milyon, Muğla bölgesi 6 milyon, Kapadokya 2 buçuk milyonun üzerinde. İzmir, 25 yıldır 1 milyonun etrafında gezip duruyor” dedi.

“Her şeyimiz var, turistimiz yok”

“İzmir’de Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun, Foça, Menderes var. UNESCO Dünya Listesi’ne girmiş Efes, Bergama var, aday adayı Kemeraltı var. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil’deki yedi kilise bu kentte. İzmir’de her şey var ama yabancı turist yok” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Tercan, şunları söyledi: “Termal sularımız, denizimiz, kumumuz, güneşimiz, enfes bir gastronomimiz var. İzmir’in tüm bu hazinelere rağmen turizmde geri kalmışlığını aklımız almıyor. Ne yapılmalı? İzmir’i yöneten herkes bu tablonun sorumlusu. İzmir ekonomisini yöneten kişiler, bu rakamlar karşısında ne yapıyor? Elimizdeki turizm zenginliklerimizi pazarlayıp, turizmi destekleyip turist sayısını artırmayarak Türkiye ekonomisine de yardım etmemiş oluyor. Daha çok turist gelse hem İzmir’e dolayısıyla da Türkiye’ye daha çok turist gelecek. Yıllardır kahroluyoruz, turizmciler bir şey yapmaya çalışıyor ama buna tüm şehrin el atması lazım” ifadelerini kullandı.

“Bir yıldır TARKEM’in genel müdürü yok”

Kent turizminin otellerle zenginleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Tercan, “Hilton Oteli yıllardır kapalı, her gün hakkında yeni bir şey söylüyorlar ama açılmıyor. Bu, kent merkezine vurulmuş en büyük darbelerden biri. Hastane falan yapılacağı iddia ediliyor, korkunç bir şey bu. Kemeraltı’nda TARKEM var, yaklaşık bir yıldır genel müdürü yok. Turizme verdiğimiz değer buradan belli. İzmir turizmini ayağa kaldıracak eylemlerin bir an evvel hayata geçirilmesi, yeni otellerin açılması lazım. Basmane Çukuru, yıllardır kangren hale geldi. Buraya başka bir şey yapılması dahi düşünülemez; altı otopark üstü ise toplantı salonları da olan büyük bir otel olmalı. İzmir turizmi, turisti yatırabileceğiniz yeriniz varsa kurtulur. Bunca güzelliklerimiz varken turizm gerçeğini hiçe saymaya kimsenin hakkı yok. Herkes, şapkasını alıp önüne düşünsün. Bu kentin turizmini artık ayağa kaldıralım” diye konuştu.