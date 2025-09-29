Son Mühür- Olayın ardından evde kaydedilen son görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde çeşitli ses iddiaları gündeme gelirken, kimi kullanıcılar “tokat sesi”, “imdat çığlığı” ve “üçüncü şahıs” ihtimalini öne sürdü. Bu iddialar, soruşturmanın yönünü merak konusu haline getirdi.

“Yüksekten düşmelerin tamamı şüphelidir”

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, görüntüleri değerlendirdi. Özdemir, “Yüksekten düşme neticesinde bir ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yüksekten düşmelerin tamamında bir şüpheli durum vardır” diyerek dikkat çeken bir noktaya vurgu yaptı.

“Arka tarafta sesler var”

Özdemir, sosyal medyada dolaşan iddialara da değinerek şunları söyledi:



“Orijinalinde duymadığımız seslerin gündem olduğunu görüyoruz. ‘Arka tarafta tokat sesi geldi’, ‘imdat dedi’, ‘aşağı attı’ gibi söylemler var. Ya da içeride üçüncü bir erkek şahıstan bahsediliyor. Bu görüntüler birleştirildiğinde, kolluk kuvvetleri için evde kimlerin girip çıktığına dair kritik veriler ortaya çıkar.”

Emekli Emniyet Müdürü Özdemir’in özellikle dikkat çektiği nokta ise Güllü’nün evdeki ifadesi oldu:

“Lavabodan çıktıktan sonra ‘Herkes tamam mı?’ diyor. Bu beyanın mantıklı bir açıklaması var; fakat ardından ‘O ne?’ diyerek bir hamle yapıyor. Bu hamle tam da hayatını kaybettiği odaya doğru gerçekleşiyor. İşte bizim en çok kafamızı karıştıran ve şüpheli bulduğumuz kısım burası.”

Soruşturma merakla bekleniyor

Güllü’nün ani ölümü, hem sevenleri hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, intihar veya cinayet ihtimali soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Yetkililer, eldeki görüntülerin ve ifadelerin incelemeye devam edildiğini belirtirken, olayın aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.