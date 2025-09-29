Son Mühür - Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ordusu, uluslararası adalet kararlarını destekleyecek kapasitede değilse o zaman Filistin’i özgürleştirecek bir ordu kurmak, Birleşmiş Milletler'in (BM) görevidir. Hükümetlerden ve ordulardan demokrasiyi savunmalarını istemek meşrudur" dedi.

Petro, 24 Eylül’de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünya milletlerini ve halklarını, her şeyden önce insanlık adına ordularını ve silahlarını birleştirmeye davet ediyorum. Filistin Devleti kurulmalıdır" ''Amaç Filistin halkını yok etmektir'' Gustavo Petro ile Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, 27 Eylül'de Times Meydanı'nda düzenlenen Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı gösteriye katıldı; Petro, “Gazze’de yaşananlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır, başka türlü izah edilemez; amaç Filistin halkını yok etmektir” diye konuştu.