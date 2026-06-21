Dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi, Salkımsöğüt Sokak’ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nevzat Timurkaan, evde eşi Feray Timurkaan (56) ve kızları Beyza (21) ile Berra ile henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın şiddetini artırmasıyla beraber Nevzat Timurkaan, evde bulunan silahı alarak dehşet saçtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kurşunların isabet ettiği anne ve iki kızı kanlar içinde yere düşerken, saldırgan Nevzat Timurkaan daha sonra aynı bıçakla kendisine zarar vererek yaralandı.

Çevredeki komşuların silah seslerini duymasının ardından durum hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin sonrasında hastaneye kaldırdı.

Ancak gerçekleştirilen bütün müdahalelere rağmen anne Feray Timurkaan ile kızı Beyza Timurkaan hayatını kaybetti. Diğer kızları Berra Timurkaan’ın hastanedeki tedavisi ise hala sürüyor.

Anne ve kızına son veda

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin sonrasında, vefat eden anne ve kızı Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildiler.

İfadesinde depresyondayım dedi

Olayı gerçekleştiren Nevzat Timurkaan ise polis gözetiminde kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor. İlk ifadesinde bir süredir depresyonla mücadele ettiğini söyleyen Timurkaan’ın durumuna ilişkin soruşturma ise tüm yönleriyle sürüyor.