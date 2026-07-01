Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda, uzun yıllardır başkanlık görevini yürüten Ender Yorgancılar’ın önümüzdeki aylarda gerçekleşecek seçim sürecinde aday olmayacağını açıkladıktan başlayan kulis süreci hız kesmeden sürüyor. Son olarak, Yorgancılar’ın yakın çalışma arkadaşlarından olan Hakan Ürün, gelecek seçimlerde adaylık için yola çıktığını kamuoyuna duyurdu.

"İzmir sanayisinin rekabet gücünü artıran bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız"

Yayınladığı açıklamasında EBSO’nun güçlü mirasını koruyarak geleceği birlikte inşa edeceklerinin altını çizen Hakan Ürün, İzmir sanayisinin rekabet gücünü artıracak bir yönetim anlayışını ortaya koymak için çalışacaklarını vurgulayarak, “EBSO’nun güçlü mirasını koruyarak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Amacımız, üyelerimizin beklentilerine daha güçlü karşılık veren, değişen dünya koşullarına uyum sağlayan ve İzmir sanayisinin rekabet gücünü artıran bir yönetim anlayışı ortaya koymak” dedi.

Ürün, ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyecek

Ayrıca üretim, ihracat ve finansmana erişim konusunda öncelikli çalışmalar yürüteceğini aktaran Ürün, Ekim ayında düzenlenecek seçimleri kazanması durumunda katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ortaya koyacaklarını belirterek, oda üyelerinin görüşlerinin karar alma süreçlerine çok daha fazla pozif etki sağlayacağını kaydetti.

Son olarak, ‘geçmişten aldığımız güç ile geleceği hep birlikte inşa edeceğiz’ diye konuşan Ürün, konuyla ilgili başta yeni dönem hedeflerinin de konuşulacağı bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve orada görüşlerinin kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.