İzmir sınırlarındaki lokanta, kafe ve restoranlar için şeffaf menü dönemi bugün uygulamaya kondu. Yeni mevzuat ışığında, işletmelerin müşteriye sunduğu menülerde gıdaların sahip olduğu kalori değerleri ve alerjen içerikler net bir biçimde yazılacak. Türkiye çapında faaliyet gösteren zincir restoranların İzmir şubeleri bu kuralı bugün hemen uygulamak zorunda.

Atık Ambalajlar Kazanca Dönüşüyor

Doğanın korunmasına yönelik hazırlanan Depozito İade Sistemi bugün İzmir’de tam kapasiteyle faaliyete geçti. Bütün Türkiye'de, 81 il ve 973 ilçenin tamamına konumlandırılan iade makineleri İzmirlilerin de erişimine açıldı. Özel "Depozito İade" sembolü taşıyan karton, cam, metal ve PET plastik içecek ambalajları bu cihazlar vasıtasıyla toplanacak. Sisteme bırakılan ve şartları sağlayan her bir ürün için vatandaşın hesabına 1 TL tutarında depozito ödemesi yansıtılacak. Çevresel sürdürülebilirlik adına büyük bir adım atılmış oldu.

Trafik Kazalarındaki Yeni Güvenceler

İzmir caddelerinde seyreden tüm araçlar için zorunlu trafik sigortası poliçeleri baştan aşağı yenilendi. Bugün yürürlüğe giren uygulamaya göre, kaza sonrasında araçtaki değer kaybı hesabı sadece eksperler tarafından ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ilkeleriyle saptanacak. Aracının hasarı için işlem başlatan bir İzmirli, aynı formla değer kaybını da talep etmiş sayılacak. Ölüm ve sakatlanma durumlarındaki tazminat formülleri güncellenirken, kaza nedeniyle doğabilecek bakıcı ücretleri ve protez organ bedelleri Sağlık Giderleri Teminatı içine eklendi. Sigorta şirketleri bilgilendirme süreçlerini SMS, mobil uygulama, e-Devlet entegrasyonu ve e-posta yollarıyla dijital ortamda yapabilecek.