Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, dün akşam saatlerinde siber korsanların hedefi oldu. Hastane kayıt ve veri tabanını kilitlemeyi amaçlayan viral siber saldırı, sağlık hizmetlerinde kısa süreli bir aksamaya yol açtı. Bilim ve Sağlık Haber Ajansı’na (BSHA) konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, krize hızla müdahale ettiklerini belirtti.

Avesis üzerinden sızdılar

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre, dijital saldırganlar hastane sistemine sızmak için üniversitenin akademik veri tabanı olan AVESİS’i köprü olarak kullandı. Dün akşam saatlerinde başlayan viral siber saldırı, hasta kayıt ve veri akış mekanizmalarını doğrudan etkiledi. IT uzmanlarının başlattığı acil kodlu operasyon sayesinde sızıntının büyümesi engellendi. Siber güvenlik ekipleri tüm açıkları kapatmak için gece boyu mesai yaptı.

Ameliyathaneler yeniden devrede

Sabah saatlerinde sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği iddialarına Rektör Yılmaz açıklık getirdi. Hastane tarafındaki krizin tamamen kontrol altına alındığını vurgulayan Yılmaz, kritik süreçleri şöyle aktardı:

"Dün akşam itibarıyla başlayan saldırıya karşı hastane ağımızı tamamen güvenli hale getirdik. Ameliyatlar ve günlük tıbbi işlemler şu an sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yok."

Online randevular birkaç saate açılıyor

Siber saldırının ardından güvenlik protokolleri gereği kapatılan online randevu ve hasta kabul ekranlarının açılması için de geri sayım başladı. Sistem optimizasyonunun son aşamada olduğunu duyuran rektörlük, "Randevu sistemi de bir iki saat içinde vatandaşların kullanımına açılacak. Sorunu tamamen çözdük" diyerek yüreklere su serpti. Hastane koridorlarında siber şokun ardından hayat yeniden normale dönüyor.