Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar kavgasında partili belediye başkanlarının hangi kanada destek vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifa ederek bağımsız kaldığı süreçte gündeme sokulan bir iddia, CHP Genel Merkezi'ni harekete geçirdi.

İsim vermeden, CHP kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin belediye başkanlarını taraf olmaya zorladığı ve ''Operasyon istemiyorsanız, bize destek verin'' dediği yönündeki iddialara CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'tan yalanlama geldi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığına vurgu yapan Ali Haydar Fırat, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi...

Bu bir algı operasyonu...



Basına ve Kamuoyuna

İddia olarak dolaşıma sokulan; ama tümüyle bir algı operasyonu olan “Kılıçdaroğlu yönetimine yakın bazı isimler, belediye başkanlarını arayarak "operasyon istemiyorsanız, bize destek verin” dedi” şeklindeki ısmarlama metni, ne bir haber değeri ne de bir gerçeği yansıtmaktadır.

Medyamızın saygın kurum ve kişilerinin bu tür bir karalama metnine itibar etmeyeceğine olan inancımızla herkese güzel ve yalansız bir pazar günü diliyoruz.