Son Mühür/ Beste Temel- Bulgaristan’da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası’nda İzmirli jimnastikçi Alper Öztürk, çıktığı tüm kategorilerde rakiplerini geride bırakarak 7 altın madalya kazandı. 34 yaşındaki milli sporcu, Sofya’da adeta tek başına bir başarı hikayesi yazdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu olan Öztürk; yer aleti, halka, kulplu beygir, atlama aleti, paralel ve barfikste jüriden en yüksek puanları topladı. Artistik jimnastikte genel tasnif şampiyonluğunu da kimseye kaptırmadı. Anne ve babasını kaybettikten sonra kardeşleriyle yaşamını sürdüren ve hayat motivasyonunu spordan alan Öztürk, İzmir’e döner dönmez soluğu yine salonda aldı. Boynundaki 7 madalyayla antrenmanlarına devam eden milli sporcu, hedefini daha da büyüttüğünü söyledi.

İstiklal Marşı detayı

Alper Öztürk ile 2016 yılından beri gönüllü olarak çalışan antrenör İlhan Karanlık, Bulgaristan’daki organizasyonun ardından haklı bir gurur yaşıyor. Başarının tesadüf olmadığını belirten Karanlık, Alper’in geçen yıl İstanbul’daki Avrupa Şampiyonası’nda da kürsünün en üst basamağında yer aldığını hatırlattı.

Karanlık, Sofya'daki seriyi şu sözlerle özetledi:

"Alper bu sene çıtayı çok başka bir noktaya taşıdı. 7 altın madalya kazanmak her sporcuya nasip olmaz. Bulgaristan'da İstiklal Marşı’mızı tam 7 kere dinletti tüm dünyaya. Bu gurur hem İzmir’in hem Türkiye’nin."

"Bu çocuklar için belge değil şefkat gerekiyor"

Özel sporcularla çalışmanın sadece profesyonel antrenörlük belgesinden ibaret olmadığını vurgulayan İlhan Karanlık, saha deneyiminin önemine dikkat çekti. Bu branşta sporcuya yaklaşımın, sabrın ve özel antrenman tekniklerinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun düzenlediği kurslara katılım çağrısı yapan deneyimli antrenör, altyapı desteğinin önemini şu sözlerle aktardı:

"Çocuklarımıza doğru imkanlar sunulduğunda neler yapabileceklerini Alper herkese gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı tesisler ve profesyonel kadro bu başarının zeminini oluşturdu. Katkı sunan herkese teşekkür borçluyuz."

