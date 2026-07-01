Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki "mutlak butlan" tartışmaları ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar partiye dönüşünün ardından yaşanan hareketlilik, yalnızca genel merkezi değil, yerel yönetimleri de yakından ilgilendiriyor.

Son dönemde belediye başkanlarının parti içerisindeki belirsizlik ve hukuki süreçlerden rahatsızlık duyan bazı belediye başkanlarının farklı partilere yöneldiği öne sürülürken, gözler İzmir'e çevrilmişti.

Son Mühür gündeme getirmişti

İzmir siyasetindeki gündemi sarsan bu konuyu Son Mühür günler önceden kamuoyuyla paylaşmıştı. Başkan Tugay’ın CHP’den istifa edip bağımsız kalacağını açıklamasına rağmen, kulislerde AK Parti’ye geçeceğine dair söylentiler bulunuyordu.

Tugay’ın resmi açıklamalarının aksine, kulislerde yürütülen "gizli transfer görüşmelerini" Son Mühür gündeme getirmişti.

Özel, Tugay'ın adını anmamıştı

CHP'li Özgür Özel, Bayındır ilçesinde düzenlediği programda çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı. Mutlak butlan kararı ile genel başkanlık görevinden alınan Özel, partisinin bölünmek istendiğini savunarak sert mesajlar verirken, konuşmasında kooperatifçiliğe destek veren geçmiş dönem büyükşehir belediye başkanlarını anmıştı.

Ancak Özel'in, partiden istifa eden mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adını ağzına almaması dikkatlerden kaçmamıştı.

"Koltuğumuzu korumak pahasına yanlış bir şeyin parçası olamayız"

İddiaların ulusal basına da yansımasının ardından sessizliğini bozan Cemil Tugay, gerçekleştirdiği açıklamada, "Mümkün değil. Koltuğumuzu korumak pahasına yanlış bir şeyin parçası olamayız.

CHP’den istifa ettim ama dünya görüşümde hiçbir değişiklik yok." ifadelerini kullanarak iddiaları net bir şekilde reddetmişti.

"Tugay, AK Parti'ye geçmek için İzmir'deki kurma heyeti ve ekibi ile temas halinde"

Tugay’ın bu açıklamalarına rağmen, gazeteci Mustafa Yavuz katıldığı TGRT'nin canlı yayında edindiği kulis bilgilerini aktardı.

Yavuz, Tugay ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki ilişkinin tamamen koptuğunu ve Tugay’ın AK Parti kurmaylarıyla yoğun bir görüşme trafiği yürüttüğünü iddia etti.

Mustafa Yavuz, yayındaki açıklamalarında, "Cemil Tugay şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için çok yoğun bir kulis ve temas halinde. Özgür Özel ile Cemil Tugay'ın arası zaten bir süredir bozuk.

Ben bugün bu kulis bilgisini alınca hem Cemil Bey'in etrafındaki isimleri aradım, hem de orada Özgür Özel'e yakın isimleri aradım. Her iki tarafta birbirine neredeyse ağır sözler söyleyecek noktada. Yani ipler zaten kopmuş.

Özgür Özel'in ifade ettiği gibi, 'yeni parti kurulduğunda Cemil Tugay yanımızda olacak' durumu Cemil Tugay tarafında kesinlikle yok.

Cemil Bey, AK Parti'ye geçmek için AK Parti'nin İzmir'deki kurma heyeti ve ekibi ile temas halinde." diye konuştu.