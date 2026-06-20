Son Mühür / Kandemir Medya ve Son Mühür ailesi mutlu bir günü daha geride bırakıyor. Son Mühür'ün başarılı editörlerinden Uğur Bego, dünyaevine girdi. Balçova'da bulunan evlendirme dairesinde yüksek bir sesle 'evet' diyerek Dilan Özkan ile hayatını birleştiren Son Mühür'ün başarılı editörlerinden Uğur Bego, yeni bir serüvene adım atmış oldu.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'ten anlamlı jest!

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de Dilan Özkan ve Uğur Bego çiftini unutmadı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Balçova'da evlenen tüm çiftlere olduğu gibi Bego çiftine de çeyiz hediyesi verdi.

Son Mühür ailesi mutluluklarına ortak oldu!

Son Mühür ailesi de Uğur Bego ve Dilan Özkan çiftini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, onların bu mutlu günlerine ortak oldular.