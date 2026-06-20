İzmir hukuk camiası acı bir haberle sarsıldı. İzmir Barosu eski başkanı Özkan Yücel, geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Özkan Yücel için bugün cenaze töreni düzenlenirken, cenaze törenine katılan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç de yer aldı. Güç, cenaze töreninin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"Dimdik duran bir mücadele neferiydi!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Çağatay Güç, "İzmir Barosu önceki dönem başkanı, hukukçu ve adalet mücadelesinin değerli savunucularından Özkan Yücel’i, İzmir Barosu önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladık.

Ömrünü hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, eşitliğe ve insan haklarına adayan Avukat Özkan Yücel; yalnızca bir hukuk insanı değil, haksızlığa karşı cesaretle ses yükselten, adalet arayanların yanında dimdik duran bir mücadele neferiydi.

Geride bıraktığı onurlu yaşamı, kararlılığı ve adalet için verdiği emekler, bizlere yol göstermeye devam edecek. Kendisini saygı, minnet ve özlemle anıyor; ailesine, sevenlerine ve hukuk camiasına bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Anısı, adalet ve demokrasi mücadelemizde yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.