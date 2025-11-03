Başarılı oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile birlikte işletmeciliğini yaptığı Ayvalık’taki butik otelde bu kez kamera karşısına değil de zeytin ağacına çıktı. Sosyal medyada paylaştığı zeytin toplama görüntüleri büyük beğeni topladı.

Doğayla iç içe yaşamı benimsedi

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, oyunculuk kariyerinin yanı sıra doğayla iç içe sade bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl eşi Emre Yetkin’le birlikte Ayvalık’ta turizm sektörüne adım atan Biricik, kendi butik otellerinde aktif olarak görev yapıyor.

Başarılı oyuncu, bu kez otelin bahçesindeki zeytin ağaçlarından zeytin toplarken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

“Zeytinlerimizi topluyoruz”

Zeytin hasadı yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Biricik, gönderisine şu notu düştü:

“Zeytinlerimizi topluyoruz. Tek bir ağaç tüm sene hepimizi besliyor. Varlığına şükür...”

Biricik’in bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, oyuncunun doğayla uyumlu yaşam tarzını öven yorumlar yaptı.

“Küllük de temizledik, masa da topladık”

Daha önce otel işletmeciliği deneyimiyle ilgili konuşan Burcu Biricik, kendi yerlerinde her işe koştuklarını söylemişti.

“Kendi yerimiz olduğu için küllük de temizledik, masa da topladık” diyen oyuncu, işin mutfağında olmaktan keyif aldığını ifade etmişti.

Biricik’in bu sözleri, onun doğallığı ve samimiyetiyle hayranlarının sevgisini bir kez daha kazanmasını sağlamıştı.

Sade yaşamdan ilham veren kareler

Burcu Biricik’in paylaşımları, sade yaşamı ve doğaya bağlılığıyla dikkat çekti. Şehirden uzak, doğayla uyum içinde bir yaşam süren ünlü oyuncunun zeytin hasadı paylaşımı, sosyal medyada “doğal güzellik” ve “gerçek yaşam” temalı etiketlerle yayıldı.

Pek çok takipçisi, oyuncunun doğaya dönüş hikâyesini ilham verici bulduğunu belirtti.