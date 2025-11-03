Son Mühür- Kızılcık Şerbeti dizisinde “Çimen” karakteriyle tanınan 25 yaşındaki başarılı oyuncu Selin Türkmen, babaannesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yeni sezonda yeniden ekranlara dönen Türkmen, paylaşımında çocukluk yıllarına ait duygusal bir fotoğrafa da yer verdi.

“Bu fotoğrafın çekildiği an dün gibi aklımda”

Türkmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bu fotoğrafın çekildiği an dün gibi aklımda, sesin kulaklarımda... Babaannem, huzur içinde uyu.”

Genç oyuncunun sözleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, oyuncuya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

Ekranların sevilen ismi

Selin Türkmen, son dönemde yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. “Kızılcık Şerbeti” dizisindeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, samimi tavırları ve doğal oyunculuk tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.